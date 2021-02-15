Кедми рассказал о реакции России на создание военного блока Грузии, Молдавии и Украины

Грузия, Украина и Молдавия даже объединившись в военно-политический блок ничего не смогут сделать России.

Грузия, Украина и Молдавия даже объединившись в военно-политический блок ничего не смогут сделать России.

К такому выводу пришел израильский военный эксперт Яков Кедми. Недавно в Сети появились сообщения, что три эти страны могут стать частью одного военно-политического блока, который сможет сотрудничать с НАТО. Эксперт уверен, что ни по отдельности, ни все вместе эти государства не смогут противостоять России.

"Допустим, что они создадут союз, получат на это бюджет и половину разворуют, а дальше то что: чем они могут помешать России?", — говорит Кедми.

При этом он отметил, что для создания американской ракетной базы в Грузии никакой союз не нужен. США должны просто договориться с Тбилиси, а также учесть реакцию на эти действия со стороны Москвы. Кедми считает, что Вашингтону следует проявить осторожность и хорошо подумать над этим шагом, потому что действия Москвы после этого могут быть очень неожиданными.

"В ответ Россия может поставить ракетные базы на Кубе и в Венесуэле. Или базу подводных лодок или авиационную базу на Кубе, где будут стоять новые самолеты ТУ-22 или МиГ-31 с новыми ракетами", — говорит он.

По его словам, однажды СССР уже размещал вооружение на Кубе, но тогда американцы еще не знали, что стоявшие там ракеты могут дойти до Бостона.