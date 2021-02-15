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12:28   15 Февраля 2021
Экономика

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей для помощи тяжелобольным детям

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей для помощи тяжелобольным детям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям, страдающим от тяжелых заболеваний.

Уточняется, что средства будут потрачены на закупку лекарственных препаратов для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

По словам Мишустина, 10 млрд рублей —это всего лишь первый транш из 60 млрд рублей, предусмотренных в бюджете страны на эти цели в текущем году. Средства выделяются в рамках фонда "Круг добра".

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#дети #лекарства #мишустин

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