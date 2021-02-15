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13:53   15 Февраля 2021
Общество

Туроператор Петербурга выплатил 96 тыс. рублей за испорченный отдых туристу из Пскова

Туроператор Петербурга выплатил 96 тыс. рублей за испорченный отдых туристу из Пскова

Петербургский туроператор выплатил жителю Пскова компенсацию за испорченный отдых. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Мужчина приобрел путевку в пятизвездочный турецкий отель с 14 по 24 июня 2019 года. Однако, при заселении турист не обнаружил в номере ни полотенец, ни туалетной бумаги. Кроме того, из розеток торчали оголенные провода, не было датчика противопожарной безопасности, мебель была в разбитом состоянии, телефон и телевизор не работали на протяжении всех 10 дней проживания, сообщили в ведомстве.

Три из десяти дней отдыха в гостинице не было электричества и технической воды в номерах. В ходе проверки, выяснилось, что отель не сертифицирован, а звездность попросту не подтверждена. Все просьбы туриста из Пскова о переселении игнорировались администрацией и  туроператором.

Вернувшись из отпуска, мужчина отправился в суд. В итоге туроператора обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 96 тысяч рублей. Сумма была списана с банковского счета компании и переведена взыскателю.

 

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