Туроператор Петербурга выплатил 96 тыс. рублей за испорченный отдых туристу из Пскова

Мужчина купил путевку в пятизвездочный отель в Турции, в котором не оказалось электричества и воды.

Петербургский туроператор выплатил жителю Пскова компенсацию за испорченный отдых. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Мужчина приобрел путевку в пятизвездочный турецкий отель с 14 по 24 июня 2019 года. Однако, при заселении турист не обнаружил в номере ни полотенец, ни туалетной бумаги. Кроме того, из розеток торчали оголенные провода, не было датчика противопожарной безопасности, мебель была в разбитом состоянии, телефон и телевизор не работали на протяжении всех 10 дней проживания, сообщили в ведомстве.

Три из десяти дней отдыха в гостинице не было электричества и технической воды в номерах. В ходе проверки, выяснилось, что отель не сертифицирован, а звездность попросту не подтверждена. Все просьбы туриста из Пскова о переселении игнорировались администрацией и туроператором.

Вернувшись из отпуска, мужчина отправился в суд. В итоге туроператора обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 96 тысяч рублей. Сумма была списана с банковского счета компании и переведена взыскателю.