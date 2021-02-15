Девятимесячный грудничок погиб при пожаре в Бахчисарае

Малыш задохнулся угарным газом во время возгорания, которое произошло в частном доме на территории Бахчисарая.

Малыш задохнулся угарным газом во время возгорания, которое произошло в частном доме на территории Бахчисарая.

Огонь охватил жилую постройку на улице Островского. В момент пожара родители девятимесячного ребенка были на работе. Он вместе с двухлетним братом находился под присмотром 16-летней родственницы.

В результате случившегося самый младший член семьи скончался. По данным правоохранителей, малыш отравился угарным газом. Его двухлетний брат выжил и был госпитализирован медиками.

На данный момент по факту случившегося проходит доследственная проверка, пишет kp.ru. Полицейские опрашивают свидетелей пожара, а также ведут работы на месте смертельного инцидента.