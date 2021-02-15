Супермен после оппозиционера. Как меняется власть в Якутске

Заместитель экс-мэра Якутска обрел «суперспособности» после ухода Авксентьевой. Эксперт оценил его шансы завоевать народную любовь.

В 2018 году Якутск стал городом-сюрпризом. Он оказался единственной региональной столицей, где на выборах мэра победу одержал оппозиционный кандидат. И вот уже скоро, с 26 по 28 марта здесь пройдут новые, досрочные выборы градоначальника. Ждать ли нам от главного города Республики Саха новых неожиданностей?

11 января, сразу после новогодних каникул прежний мэр столицы Республики Саха Сардана Авксентьева заявила, что складывает с себя полномочия. Причем, сделала она это в современном стиле – в Instagram. Этот шаг она объяснила состоянием здоровья.

По словам экс-чиновницы, семья серьезно обеспокоена ее здоровьем. Мэрство Авксентьева охарактеризовала как сплошные «стрессы и постоянную тревогу за город». Признала, что уже не способна трудиться в безостановочном режиме и ей вскоре предстоит госпитализация в онкодиспансер. При этом никто на нее не давил — почему-то отдельно подчеркнул пресс-секретарь экс-мэра.

Тема о некоем давлении свыше всплывала еще не раз. Так, по словам депутата-коммуниста парламента Бурятии, секретаря регионального отделения КПРФ Баира Цыренова, бывшего мэра Якутска все-таки уйти заставили. Об этом он написал в своем аккаунте, ссылаясь на собственные источники. Однако никаких доказательств этой версии он не приводит.

Сейчас город находится в руках и.о. мэра Евгения Григорьева, бывшего первого заместителя Авксентьевой. Именно его ушедший руководитель просила поддержать на выборах, о чем сообщила в своем прощальном письме.

«Я его готовила, многие заметили», — призналась она.

Это дает Григорьеву преимущество уже на старте избирательной гонки, потому что админресурс — с возможностью легально появляться каждый день в местных новостях – в России никто не отменял.

Напомним, в 2018 году Сардана Авксентьева неожиданно победила на прямых выборах мэра Якутска. Этот исход тогда назвала «сюрпризом» даже председатель ЦИК Элла Памфилова. Директор подразделения якутского аэропорта была выдвинута малоизвестной «Партией возрождения России», однако сумела победить представителей всех крупнейших политических сил страны. Возможно, сыграла роль ее принадлежность к титульной нации, что большинство избирателей восприняли как сигнал «свой», принятый у летчиков.

За два года работы Авксентьева, первая в истории женщина-мэр Якутска, успела влюбить в себя горожан во многом благодаря нестандартным для российского градоначальника инициативам. Она отменила миллионный банкет и уволила чиновника мэрии, который его планировал. Продала несколько машин, принадлежавших горадминистрации, а деньги направила на открытие социального такси.

Экс-мэр хотела даже продать здание городской администрации, сказав, что чиновники города могут работать и в здании подешевле, причем в одном, открытом офисе, чтобы не прятаться за дверьми по своим «кабинетикам». И даже планировала отменить служебные авто для сотрудников, пересадив их на такси (идея пересадки чиновников в такси одно время даже обсуждалась на федеральном уровне, но как-то быстро погасла). Разумеется, эти шаги были приняты горожанами на «ура».

Да, несмотря на такой очевидный популистский тренд в поступках Сардана Авксентьева допустила и ряд промахов, даже скандалов. Так, после резонансного изнасилования местной жительницы приезжими мэр запретила принимать их на работу вообще. Последовало жесткое обвинение градоначальника в национализме. И все-таки ее популярность в народных массах очевидна – это похоже на то, как генерала Хлудова из фильма «Бег», ходившего в простой шинели и не признававшего авторитетов, боготворили солдаты.

И это тоже станет весомым политическим капиталом для ее преемника. Если же учесть, что кандидатуру Евгения Григорьева поддержал еще и губернатор Якутии Айсен Николаев, возникает вопрос: а найдутся ли у него хоть сколько-нибудь серьезные соперники и не предрешен ли исход выборов заранее?

На эту тему по нашей просьбе порассуждал политтехнолог, руководитель агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин:

«Основным конкурентом кандидату от «Единой России» и исполняющему обязанности мэра Евгению Григорьеву является предприниматель Владимир Федоров. При условии, если его зарегистрируют кандидатом (не отзовут, жестко не снимут по какому-то поводу) или не примут в отношении него иных, силовых мер».

Как напомнил эксперт, на прошлых выборах главы города именно Федоров был отозван партией «Родина» и лишь благодаря его поддержке избралась Сардана Авксентьева. Предприниматель несколько созывов был депутатом Ил Тумэна, всегда избираясь по одномандатному округу, у него есть несколько постоянно действующих социальных проектов в городе, у него стопроцентная – как выразился Паймушкин – узнаваемость, серьезный опыт работы в бизнесе и органах власти.

«В то же время Евгений Григорьев достаточно молод для мэра города, он практически не имеет стажа работы в государственных структурах и у него низкая узнаваемость. В настоящее время его политтехнологи пытаются эту узнаваемость повысить, но она производит обратный эффект», — говорит эксперт.

А именно: Григорьев раздает интервью, проводит встречи, отчеты, разговаривает с жителями в Instagram, заполняя собой большую часть информационного пространства. В итоге, по мнению нашего собеседника, у людей формируется усталость от этого чиновника-супермена, который работает по выходным, фотографируется на фоне сгоревших бараков, зачем-то собирает журналистов и дает интервью в интерьерах вывезенного снега.

Как считает Илья Паймушкин, для «Единой России» было бы логично сэкономить несколько десятков миллионов рублей, которые взяли на проведение выборов из резервного фонда и совместить их с выборами в ЕДГ. Сейчас мало времени для того, чтобы повысить узнаваемость и замотивировать людей голосовать за Григорьева.