Власти Украины надеются усилить свое влияние на переговорах по Донбассу за счет своих "стратегических партнеров" из США, заявили в Киеве.

Власти Украины надеются усилить свое влияние на переговорах по Донбассу за счет своих "стратегических партнеров" из США, заявили в Киеве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался в интервью телеканалу "Украина 24", что Минские соглашения написаны с тем намерением, чтобы Киев никак не смог их сдержать, передает "Политнавигатор". Однако Ермак уверен, что если к переговорам по "нормандскому формату" привлечь США, ситуация развернется для Киева в более благоприятную сторону.

"Сегодня есть "нормандский формат", в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта", — заявил украинский политик.

В Кремле заявление Ермака оставили без ответа. Московские СМИ напомнили, что именно требование Киева о передаче контроля над границей с Россией украинским пограничникам до проведения выборов в Донбассе является для участников соглашения неприемлемым.