Мишустин за десять дней сократил две должности замминистра финансов

15 февраля от должности заместителя главы Минфина освобожден Андрей Круглов.

Заместитель министра финансов РФ Андрей Круглов освобожден от занимаемой должности указом главы правительства от 15 февраля. Причина увольнения - сокращение должности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Это уже второе сокращение в Минфине за последние десять дней: 5 февраля был освобожден от должности еще один заместитель Антона Силуанова - Антон Дроздов.