Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:17   15 Февраля 2021
Россия

Мишустин за десять дней сократил две должности замминистра финансов

Мишустин за десять дней сократил две должности замминистра финансов

Заместитель министра финансов РФ Андрей Круглов освобожден от занимаемой должности указом главы правительства от 15 февраля. Причина увольнения - сокращение должности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Это уже второе сокращение в Минфине за последние десять дней: 5 февраля был освобожден от должности еще один заместитель Антона Силуанова - Антон Дроздов.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #политика #минфин #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров