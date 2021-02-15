Житель Бурятии подружился с бомжами и стал с ними заодно

Пропавший в Бурятии мужчина полгода провел в компании приятелей-бомжей. Сейчас мужчина находится у матери.

Пропавший в Бурятии мужчина полгода провел в компании приятелей-бомжей. Сейчас мужчина находится у матери.

Представители МВД по Бурятии рассказали о результатах поисков 42-летнего жителя Улан-Удэ, который ушел из дома полгода назад и пропал. Все это время исчезнувшего мужчину разыскивали полицейские и волонтеры. В итоге бурята все-таки нашли в Октябрьском районе города, он находился в компании приятелей-бомжей, передает слова правоохранителей ulan.mk.ru.

После нахождения мужчину передали матери. На данный момент с ним все хорошо, медицинская помощь пропавшему жителю Улан-Удэ не потребовалась.