В Хабаровске почтили память воинов-интернационалистов

Представители Хабаровского края поздравили с Днем памяти воинов-интернационалистов, наградили ветеранов-афганцев и приняли участие в акциях памяти, сообщает пресс-служба.

Представители Хабаровского края поздравили с Днем памяти воинов-интернационалистов, наградили ветеранов-афганцев и приняли участие в акциях памяти, сообщает пресс-служба.

В годовщину вывода советских войск из Афганистана 15 февраля по всей России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Власти Хабаровска не остались в стороне, и по краю уже прошли акции памяти, а представителей объединений ветеранов наградили благодарственными письмами и медалями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"Дорогие ветераны, вместе с вами мы чтим память о погибших. Благодарю воинов-интернационалистов, семьи ветеранов боевых действий за сохранение памяти и патриотическое воспитание молодежи. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает и служит на благо Отечества", заявил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

В пресс-службе подчеркнули, что акции памяти пройдут по всему краю и на всех уровнях, от городских площадей до школ, для учащихся также проведут специальный урок памяти и мужества.