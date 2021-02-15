Бутина объяснила провал акции с фонариками нежеланием россиян идти на поводу у Запада

Равнодушие большинства граждан к акции заставило штаб Навального прибегнуть к фотошопу.

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина объяснила провал акции «Любовь сильнее страха» нежеланием россиян быть ведомыми. По мнению активиста, граждане больше не видят смысла в том, чтобы «делать политику на площадях», рискуя своим здоровьем. Об этом Бутина рассказала корреспонденту «Политики Сегодня».

В ряде городов России 14 февраля прошла акция «Любовь сильнее страха» в поддержку российского блогера Алексея Навального. Ее инициатором стал глава региональных штабов Навального Леонид Волков, который находится в Литве, а в России заочно арестован по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

Суть акции заключалась в том, чтобы выйти в свой двор в 20:00 и, выстроившись в форме сердца, светить в небо фонариком от телефона или свечами.

«Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи, — и сделаете из них, скажем, сердечко. <...> Сфоткаете сверху из одной из квартир и выложите его в Instagram», — агитировал Волков.

Подсчитать точное число участников акции в силу объективных причин затруднительно. К 22:00 по московскому времени количество публикаций с хэштегом #любовьсильнеестраха достигло 23 тысяч. Видео и фото с фонариками выкладывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов. Акция прошла без эксцессов.

Кадрами из двора дома Навального поделился Telegram-канал «Медиакиллер». Поддержать блогера у его дома вышли всего два человека. Авторы публикации назвали акцию «позором».

Скрыть тот факт, что акция провалилась, сторонники Навального попытались привычным способом — с помощью фотошопа, обращает внимание Telegram-канал «Карнаухов». Так, на фотографиях в отчете штабов кажется, будто более двенадцати человек вышли в один из дворов Балакова Саратовской области. Однако ровно такой же кадр, только уже без «фонариков», можно найти в поисковике, введя «Зимний дворик в Балаково».

Решение людей не участвовать в акции Бутина назвала «разумным», чего не скажешь о действиях супруги Навального Юлии, которая 11 февраля улетела в Германию. По словам общественницы, подобное «бегство» заметили и в среде сторонников блогера.

«Юлия Навальная уехала в Германию, ее там встречают как VIP-персону, у нее вроде как все благополучно. Хотя, как ответственная супруга, она должна была бы помогать сейчас своему мужу преодолевать трудности, которые он, кстати, создал себе сам путем своих мошеннических действий. Конечно, люди не хотят выходить на улицы, потому что не видят для этого никакого весомого повода <...> Со временем люди начали понимать, что на площадях политика не делается и что они не хотят быть ведомыми за западный гонорар, который, тем более, выплачивается не им, а каким-то третьим лицам, преследующими свои цели и интересы», — констатировала Бутина.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что акция оказалась непонятной для большинства людей.