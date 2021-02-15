"Как девочка": Алла Пугачева надела короткое платье и дала урок на пианино

Народная артистка СССР Алла Пугачева дала сыну Гарри урок игры на фортепиано. Соответствующий видеоролик певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Народная артистка СССР Алла Пугачева дала сыну Гарри урок игры на фортепиано. Соответствующий видеоролик певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Покинувшая сцену музыкальная исполнительница наслаждается радостями материнства. Вместе с телеведущим Максимом Галкиным она воспитывает детей Лизу и Гарри. Примадонна российской эстрады в Instagram часто делится семейными кадрами с участием всем полюбившихся двойняшек.

В новом ролике певица показала игру Гарри на пианино. Пугачева помогала сыну в правильном исполнении. Хештег "композитор Гарри" намекает, что мальчик сам сочинил мелодию.

"Свобода творчества", — подписала публикацию певица.

Гарри обратился к маме со словами "Я сам" и продолжил музицировать самостоятельно. Видео очень умилило поклонников. Известно, что у Гарри и Лизы образовалась своя фан-база, которые внимательно следят за успехами звездных отпрысков.

"Алла Борисовна тут как девочка", — заметили фолловеры.

Пользователи сошлись во мнении, что материнство сделало Аллу Пугачеву моложе не только внешне, но и внутренне. Комментаторы оставили множество комплиментов под записью артистки.