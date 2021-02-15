ФАН и "Патриот" обсудят государственные идеологии Запада и Азии

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" обсудят в прямом эфире тему "Может ли Россия жить без идеологии?".

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" обсудят в прямом эфире тему "Может ли Россия жить без идеологии?".

В ходе эфира свое мнение выскажут законодатели, экономисты, журналисты, социологи, а также политологи и общественники.

Сейчас в России введение государственной идеологии запрещено Конституцией РФ. В стране признается идеологическое многообразие, и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Специалисты обсудят, может ли Россия развиваться без идеологии и есть ли идеи, объединяющие большинство жителей государства.

Кроме того, речь зайдет об идеологии стран Запада и Азии. Эксперты расскажут, почему в Конституции РФ прописан запрет на идеологию и проведут исторический экскурс, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Прямой эфир состоится в понедельник, 15 февраля, начало в 14:00, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.