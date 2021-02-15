Координатор штаба Навального в Казани оказался уклонистом

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова.

По имеющейся информации, сторонник блогера подозревается в уклонении от призыва на военную службу. В настоящее время следователи проводят обыск у него дома.

Напомним, что Олегу Емельянову 24 года. Он возглавляет штаб Навального с 2019 года. Емельянов получил десять суток административного ареста после участия в незаконном протесте 23 января. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".