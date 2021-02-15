В России заразились коронавирусом еще 14 207 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 14 207 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 14 207 жителей в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 11% из них. Зарегистрировали 394 летальных исхода. Полностью выздоровели от заболевания еще 13 935 пациентов.

До этого директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли переболевшим коронавирусом проходить вакцинацию. Он отметил, что прививка нужна всем, но перед этим необходимо сделать тест на антитела, передает телеканал "360".