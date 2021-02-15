Членов террористической ячейки раскрыли в Новосибирске и Томске

Сотрудники ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки террористической организации, занимавшейся ее финансированием.

Сотрудники ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки террористической организации, занимавшейся ее финансированием.

Речь идет о членах международной организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). Силовики задержали двух человек, один из них является гражданином России, второй — выходец одной из стран ближнего зарубежья.

Правоохранители возбудили дело по статье о содействии террористической деятельности. По версии следствия, подозреваемые регулярно финансировали террористическую организацию, осуществляя переводы на банковскую карту.