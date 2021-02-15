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11:05   15 Февраля 2021
Происшествия

Членов террористической ячейки раскрыли в Новосибирске и Томске

Членов террористической ячейки раскрыли в Новосибирске и Томске

Сотрудники ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки террористической организации, занимавшейся ее финансированием. 

Речь идет о членах международной организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ). Силовики задержали двух человек, один из них является гражданином России, второй — выходец одной из стран ближнего зарубежья.

Правоохранители возбудили дело по статье о содействии террористической деятельности. По версии следствия, подозреваемые регулярно финансировали террористическую организацию, осуществляя переводы на банковскую карту.

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#фсб #террористы #финансирование

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