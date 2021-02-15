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11:02   15 Февраля 2021
Политика

Жапаров намерен посетить Москву в конце февраля

Жапаров намерен посетить Москву в конце февраля

Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует приехать в Россию уже в этом месяце. Об этом заявил дипломатический источник в Бишкеке.

Глава республики намерен посетить Москву в рамках визита 24–25 февраля. Садыр Жапаров занял президентский пост 10 января на досрочных выборах. Больше половины избирателей отдали свои голоса за него. Поездка в Россию будет первым зарубежным визитом Жапарова в этой должности.

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