Белорусский дипломат не считает Россию единственным союзником Минска

Глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал об отношениях Минска с другими странами.

Глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал об отношениях Минска с другими странами.

Некоторые белорусские чиновники и предприятия попали под санкции стран Европейского союза и США из-за проходящих акций протеста. Поддерживать Беларусь продолжает Россия. Однако, по словам главы МИД Владимира Макея, — это не единственный союзник.

"Мы имеем и другие контакты во внешнеполитической сфере", — отметил дипломат.

Белоруссия поддерживает хорошие отношения в том числе и со странами "дальней дуги" — Китаем, Пакистаном и другими. Также министр отметил прирост внешнеэкономического товарооборота республики.

"И с Европейским союзом у нас отношения не прекращались. Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла", — заявил в интервью РБК Макей.

Ранее глава МИД заявил о начале новой внешнеполитической концепции.