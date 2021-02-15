Названо «самое враждебное» государство по отношению к России

Политолог оценил идею «семьи русофобов в пятом поколении» истребовать с России долг на 800 миллиардов рублей.

Экс-спикер Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис потребовал взыскать с России долг в размере 800 миллиардов рублей. В эту сумму «отец литовской независимости» оценил ущерб от «советской оккупации». Однако после таких заявлений Вильнюс может рассчитывать разве что на разрыв дипломатических отношений с Москвой, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Чем больше будет таких выражений, тем ближе и быстрее это произойдет. Поддержание дипломатических отношений, как и брака, семьи, предполагает взаимный интерес. Чисто прагматичный, не только любовь. И не вижу большого интереса, чтобы поддерживать отношения с Литвой. Это самое враждебное государство по отношению к России на текущий момент на этой планете», — высказался эксперт «Политике Сегодня».

В интервью литовскому изданию Delfi Ландсбергис напомнил, что в 2000 году в Литве был принят закон «О возмещении ущерба, причиненного в результате оккупации СССР». Он подчеркнул, что этот вопрос нужно поднимать и далее на международном уровне, в том числе на трибунах ООН и Совета Европы, «иначе мы предадим сами себя, свои принципы и все еще действительный закон».

«Нам следовало бы исходить из принципа, что когда-нибудь этот вопрос будет решен. Каким бы ни было его решение: достаточная компенсация или какая-то символическая компенсация, примирение, мирный договор. <...> Литва могла бы и не требовать полного возмещения или таких сумм репараций или компенсаций, какие на самом деле должны быть выплачены. Но Литва хочет об этом говорить, она обязана это делать по закону», — сказал Ландсбергис.

Витаутас Ландсбергис — лидер консервативных сил в Литве и «ярый русофоб», отметил Межевич. Политик возглавил Верховный совет Восстановительного Сейма, когда 11 марта 1990 года был принят акт «О восстановлении Литовского государства». После этого страна стала первой из 15 советских республик, которая воспользовалась прежде исключительно формальным правом на выход из состава СССР. Ландсбергис был среди подписантов.

Его внук — Габриэлюс Ландсбергис — возглавляет МИД Литвы с конца 2020 года и идет, что называется, по стопам дедушки. На днях он заявил, что страны Балтии и Польша готовят собственный пакет санкций по так называемому «списку Навального». Ранее он призывал Евросоюз пересмотреть механизм утверждения ограничительных мер против РФ. А покупку вакцины в России глава внешнеполитического ведомства Литвы и вовсе приравнял к «финансированию агрессии на Украине». Ландсбергис-младший считает, что сейчас в мире есть «сотни» других производителей вакцин, и Литва решила покупать препараты только у соответствующих «трансатлантическому критерию» фирм.

«Как человек, который в свое время был представлен его дедушке, могу сказать, что [Ландсбергисы] — это старая семья в пятом поколении русофобов, антисоветчиков, агентов КГБ, многократных политических перевертышей и перебежчиков. Дипломатия — это протокол, отношения. Поддерживать их в таком виде бессмысленно. Тем более, что литовская дипмиссия в Москве представлена людьми, которые выступает против установления мало-мальски сбалансированных отношений с Россией», — резюмировал политолог.

В январе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил сделать «патриарха литовской демократии» почетным гражданином столицы Литвы. В последнее время в республике все чаще возникают инициативы по утверждению «особой роли» Ландсбергиса в современной истории.