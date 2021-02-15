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10:55   15 Февраля 2021
Происшествия

Стрельба в московском баре произошла в День всех влюбленных

Стрельба в московском баре произошла в День всех влюбленных

Полиция Москвы отправилась на вызов после поступившей информации о стрельбе в одном из баров. Инцидент произошел 14 февраля.

В День всех влюбленных в столичном баре на улице Маросейка началась стрельба. По словам очевидцев, нарушитель использовал травматический пистолет. Правоохранители задержали двух человек и доставили их в отделение полиции, где изъяли охолощенный пистолет. В ходе досмотра также обнаружен один газовый баллончик.

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#москва #стрельба #бар

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