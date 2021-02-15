Стрельба в московском баре произошла в День всех влюбленных

Полиция Москвы отправилась на вызов после поступившей информации о стрельбе в одном из баров. Инцидент произошел 14 февраля.

Полиция Москвы отправилась на вызов после поступившей информации о стрельбе в одном из баров. Инцидент произошел 14 февраля.

В День всех влюбленных в столичном баре на улице Маросейка началась стрельба. По словам очевидцев, нарушитель использовал травматический пистолет. Правоохранители задержали двух человек и доставили их в отделение полиции, где изъяли охолощенный пистолет. В ходе досмотра также обнаружен один газовый баллончик.