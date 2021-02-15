Суд признал виновным экс-главу Марий Эл Маркелова в получении взятки

Нижегородский райсуд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки, сообщают журналисты из зала суда.

Нижегородский райсуд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки, сообщают журналисты из зала суда.

Маркелов, воспользовавшись служебными полномочиями, получил взятку в виде денег через посредника, заявила судья во время оглашения обвинительного приговора. Слушания по этому уголовному делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.

Сумма взятки составила более 235 млн рублей. Ее Леонид Маркелов получил за покровительство и содействие при мущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.