Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:40   15 Февраля 2021
Происшествия

Суд признал виновным экс-главу Марий Эл Маркелова в получении взятки

Суд признал виновным экс-главу Марий Эл Маркелова в получении взятки

Нижегородский райсуд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки, сообщают журналисты из зала суда.

Маркелов, воспользовавшись служебными полномочиями, получил взятку в виде денег через посредника, заявила судья во время оглашения обвинительного приговора. Слушания по этому уголовному делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.

Сумма взятки составила более 235 млн рублей. Ее Леонид Маркелов получил за покровительство и содействие при мущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#нижний новгород #маркелов #марий эл

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров