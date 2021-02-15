Москву на неделе ждут самые суровые за зиму морозы

Температура воздуха на 12 градусов ниже климатической нормы.

Морозы до минус 26 градусов ожидаются в Москве на текущей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Это рекордные показатели за зиму 2020-21 годов.

Самой холодной обещает стать ночь с 15 на 16 февраля, когда столбик термометра опустится до минус 24-26 градусов в городе и до минус 27 по области. Плюс будет дуть сильный западный ветер - до 14 метров в секунду. Синоптик отметила, что такие показатели на 12 градусов ниже климатической нормы для середины февраля.

Самым теплым днем недели будет 17 февраля, когда циклон с Кольского полуострова принесет небольшой снег, а температура воздуха днем составит 13-15 градусов.