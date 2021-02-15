Япония всерьез возьмется за Курилы

Японский кабинет министров намерен начать "настойчивые переговоры" по Курильским островам, заявили в Токио.

Японский кабинет министров намерен начать "настойчивые переговоры" по Курильским островам, заявили в Токио.

Председатель кабинета министров Японии Кацунобу Като в ходе брифинга 15 февраля заявил, что Япония настроена решить вопрос по Курилам как можно быстрее, сообщили "Известия" со ссылкой на портал Kyodo News.

"Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — подчеркнул Като в беседе с журналистами.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам японского МИД, обе стороны настроены на скорейшее разрешение Курильского вопроса, чтобы "не передавать конфликт потомкам" .