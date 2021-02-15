Пилоты Северного флота отработали дозаправку Су-24 в воздухе

Смешанные экипажи морской авиации Северного флота РФ отработали дозаправку на высоте на Су-24 и МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны России.

Смешанные экипажи морской авиации Северного флота РФ отработали дозаправку на высоте на Су-24 и МиГ-31. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Мурманской области более 20 экипажей СФ России отработали один из сложных маневров летной подготовки - дозаправку в воздухе. В небе над Хибинами летчики осуществили пополнение топлива перехватчиков МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 от самолета-заправщика Ил-78. Дозаправка в воздухе проходила на высоте 5 тысяч метров. На скорости 500 км в час летчики смогли поймать конус с первой попытки и успешно восполнить топливо для дальнейшего полета.

В процессе тренировки были привлечены и молодые пилоты, для которых выполнение задания стало боевым крещением.