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10:24   15 Февраля 2021
Армия

Неизвестные заминировали машину командира Народной милиции ДНР

Неизвестные заминировали машину командира Народной милиции ДНР

Утром в Горловке произошло покушение на одного из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Имя высокопоставленного сотрудника силовых структур не разглашается. Однако поступила информация, что его дочь находилась в автомобиле вместе с ним, когда произошел взрыв.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся в одном из медицинских учреждений под присмотром врачей.

Новость дополняется.

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