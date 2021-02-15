Неизвестные заминировали машину командира Народной милиции ДНР

Утром в Горловке произошло покушение на одного из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Утром в Горловке произошло покушение на одного из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Имя высокопоставленного сотрудника силовых структур не разглашается. Однако поступила информация, что его дочь находилась в автомобиле вместе с ним, когда произошел взрыв.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они находятся в одном из медицинских учреждений под присмотром врачей.

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