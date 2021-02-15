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10:01   15 Февраля 2021
Политика

Япония планирует и дальше решать территориальный вопрос с Россией

Япония планирует и дальше решать территориальный вопрос с Россией

Япония подтвердила намерение и дальше добиваться решения территориальной проблемы с Россией. Об этом заявили в правительстве страны.

Японская сторона отметила, что будет решать территориальный вопрос, несмотря на внесение поправок к Конституции РФ. Генеральный секретарь правительства Кацунобу Като подтвердил такую информацию. Като напомнил и про необходимость заключить мирный договор между двумя странами.

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#япония #генсек #территории

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