Япония планирует и дальше решать территориальный вопрос с Россией

Япония подтвердила намерение и дальше добиваться решения территориальной проблемы с Россией. Об этом заявили в правительстве страны.

Япония подтвердила намерение и дальше добиваться решения территориальной проблемы с Россией. Об этом заявили в правительстве страны.

Японская сторона отметила, что будет решать территориальный вопрос, несмотря на внесение поправок к Конституции РФ. Генеральный секретарь правительства Кацунобу Като подтвердил такую информацию. Като напомнил и про необходимость заключить мирный договор между двумя странами.