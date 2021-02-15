Украинец соврал об убийстве отчима ради очистки снега во дворе

Житель Чернигова позвонил в полицию и заявил об убийстве своего родственника. Одновременно он обратился в спецслужбы, чтобы те расчистили дорогу от снега во дворе.

Житель Чернигова позвонил в полицию и заявил об убийстве своего родственника. Одновременно он обратился в спецслужбы, чтобы те расчистили дорогу от снега во дворе.

Инцидент произошел в селе Грибовая Рудня. Мужчина по телефону сообщил в полицию, что ударил ножом своего отчима и тот скончался. После этого он вызвал технику, объяснив, что к дому проехать из-за нерасчищенного снега невозможно.

Как сообщили в ГУ НП в области, на место "происшествия" выезжали оперативники. Оказалось, что трагедии не произошло. Мужчине просто не понравилось, что возле его дома не убираются. За ложный вызов гражданину грозит ответственность. На него составили административный протокол. Злоумышленник заплатит штраф от 51 до 119 гривен.