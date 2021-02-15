Телеведущий Норкин рассказал об актуальной "страшилке" цивилизованного мира

Тотальная слежка в Сети является самой актуальной и современной страшилкой цивилизованного мира. Об этом заявил ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин.

Тотальная слежка в Сети является самой актуальной и современной страшилкой цивилизованного мира. Об этом заявил ведущий ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин.

Телеведущий рассказал, как Китай создал систему "социальный рейтинг" для так называемой слежки за людьми в интернете. С помощью этой разработки можно выяснить, кто из граждан "хороший", а кто "плохой".

"В зависимости от того, как ведет себя человек, ему предоставляются льготы и бонусы." — добавил Норкин.

По словам ведущего, люди с низким социальным рейтингом будут покупать продукты дороже чем те, у кого рейтинг выше. Такие граждане будут с большим трудом перемещаться по стране. Норкин задался вопросом, можно ли будет доложить в это агентство о нахамившем чиновнике, чтобы ему запретили летать на самолете.