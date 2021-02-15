Мощный оползень произошел в Индонезии

Обрушившиеся на Восточную Яву проливные дожди вызвали оползень, после которого 20 человек числятся без вести пропавшими, передает Antara News.

Обрушившиеся на Восточную Яву проливные дожди вызвали оползень, после которого 20 человек числятся без вести пропавшими, передает Antara News.

Оползень произошел в районе деревни Нгетос. На данный момент известно о 14 пострадавших, их доставили в госпиталь. Повреждения получили восемь домов, сообщила пресс-секретарь Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Радитя Джати. Сейчас на месте ЧП проводятся поисково-спасательные операции.

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