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9:30   15 Февраля 2021
Происшествия

Мощный оползень произошел в Индонезии

Мощный оползень произошел в Индонезии

Обрушившиеся на Восточную Яву проливные дожди вызвали оползень, после которого 20 человек числятся без вести пропавшими, передает Antara News.

Оползень произошел в районе деревни Нгетос. На данный момент известно о 14 пострадавших, их доставили в госпиталь. Повреждения получили восемь домов, сообщила пресс-секретарь Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB) Радитя Джати. Сейчас на месте ЧП проводятся поисково-спасательные операции.

Новость дополняется.

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#оползень #индонезия #ява

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