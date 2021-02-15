Устроившего резню в метро маньяка задержала полиция Нью-Йорка

Полиция Нью-Йорка сообщила о задержании преступника, устроившего резню в метро. Жертвами маньяка стали двое бездомных, еще один мужчина был тяжело ранен.

Полиция Нью-Йорка сообщила о задержании преступника, устроившего резню в метро. Жертвами маньяка стали двое бездомных, еще один мужчина был тяжело ранен.

О задержании убийцы сообщил телеканал Fox News. Ригоберто Лопесу уже предъявили обвинение в двух убийствах и двух покушениях на убийство.

Первую атаку Лопес совершил 12 февраля на станции West 181st Street в верхнем Манхэттене. Он тяжело ранил 67-летнего пассажира. Сейчас пострадавший находится в больнице. В тот же день вечером преступник зарезал другого мужчину на станции Far Rockaway-Mott Avenue в Куинсе. Жертва скончалась на месте.

Всего через два часа на станции 207st Street на Манхэттене он убил 44-летнюю женщину. Ее обнаружили в вагоне поезда и экстренно госпитализировали, но она скончалась в больнице.

Четвертое нападение Лопес снова устроил на на станции West 181st Street, атаковав 43-летнего мужчину. Врачам удалось спасти его жизнь. По данным полиции, все жертвы маньяка оказались бездомными.