Глава МИД Перу подала в отставку из-за нарушения регламента о вакцинации

Глава внешнеполитического ведомства Перу Элизабет Астет Родригес ушла в отставку из-за использования вакцины против COVID-19, которая была предназначена для исследователей.

Глава внешнеполитического ведомства Перу Элизабет Астет Родригес ушла в отставку из-за использования вакцины против COVID-19, которая была предназначена для исследователей.

Сообщение об этом подтвердил президент страны Франсиско Сагасти в своей Twitter-аккаунте.

Ранее из-за скандала по поводу вакцинации в отставку ушла министр здравоохранения Перу Пилар Маццетти. Именно эта ситуация повлияла на решение главы МИД Перу воспользоваться своим служебным положением. По ее словам, она поступила так, потому что в свои 68 лет входит в группу риска. Родригес решила не доводить ситуацию до скандала и приняла решение об уходе с поста по собственному желанию. Президент страну отставку принял.