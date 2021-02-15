Специалист Достов рассказал о причинах взимания комиссии банками

Клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданным списанием средств с карты, если невнимательно изучили договор. Иногда комиссия может обернуться "минусом" на счете.

Клиенты российских банков могут столкнуться с неожиданным списанием средств с карты, если невнимательно изучили договор. Иногда комиссия может обернуться "минусом" на счете.

Если банком установлена ежемесячная плата за обслуживание карты, то она будет списываться даже если клиент ей не пользуется. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

При соглашении о краткосрочном кредите, сумма комиссии может уходить в долг, к тому же, за него будут приходить проценты. Эксперт советует закрывать банковские счета, которые не используются, либо уточнять информацию о комиссионных сборах.

Некоторые банки устанавливают бесплатное обслуживание за соблюдение определенных условий, например минимальная сумма покупок по карте. Однако клиент может запросто забыть о правилах, тогда у него спишут денежные средства за нарушение условий.

Все нюансы пользования и обслуживания карт важно уточнять заранее, а при необходимости просто закрыть счет, заключил Достов.