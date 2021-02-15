Российские самолеты могут перейти на водородное топливо

Полеты российской авиации на водородном топливе могут стать реальностью уже в 2035 году. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в интервью на телеканале "Россия-24".

Полеты российской авиации на водородном топливе могут стать реальностью уже в 2035 году. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в интервью на телеканале "Россия-24".

Альтернативные виды топлива уже используют на квадрокоптерах за рубежом. По словам Савельева, нужно учитывать фактор прогресса при строительстве дорог и другой инфраструктуры.

"Когда мы строим дороги, мы должны [...] закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть газ будет [или] водородное топливо для автомобилей", — заявил Савельев.

Он признал, что перед Минпромторгом и Минэкономики стоят интересные цели. Соответствующие органы уже начали проработку необходимых задач.