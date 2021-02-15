"Бесхозяйные" земли в России могут без суда перейти государству

Минсельхоз подготовил поправки, в результате которых в российском законодательстве может появиться термин "бесхозяйная земля".

Минсельхоз подготовил поправки, в результате которых в российском законодательстве может появиться термин "бесхозяйная земля".

Ведомство предлагает считать бесхозяйными участки, владельцы которых отказались от права собственности или неизвестны. Также в список могут войти земли, если до 1 января 2025 года их не зарегистрируют в Едином государственном реестре прав недвижимости (ЕГРН). Минсельхоз предлагает упростить передачу таких территорий государству и изымать их в упрощенном порядке судопроизводства или без решения суда.

На 1 января 2019 года площадь таких земель в России была 15,3 миллиона гектаров. Это составляет 6,8 процента от общей площади российских земель сельхозназначения. Все это предлагают сделать для "усовершенствования порядка вовлечения в оборот невостребованных земель", передают "Известия".