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7:05   15 Февраля 2021
Общество

Сочи станет одним из самых популярных направлений у москвичей этой весной

Сочи станет одним из самых популярных направлений у москвичей этой весной

Самыми востребованными туристическими направлениями среди москвичей остаются Сочи, Санкт-Петербург и Казань, сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Жители российской столицы стали отдавать предпочтение Сочи в два раза чаще. На этот курорт пришлось шесть процентов от всех проданных билетов на весну, отмечает РИА Новости. Помимо этого до Адлера купили путевки еще четыре процента москвичей.

А вот доля путешествующих в Санкт-Петербург сократилась на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. Только любовь к Казани у жителей Москвы осталась неизменной.

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#санкт-петербург #сочи #казань #внутренний туризм

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