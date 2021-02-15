Сочи станет одним из самых популярных направлений у москвичей этой весной

Самыми востребованными туристическими направлениями среди москвичей остаются Сочи, Санкт-Петербург и Казань, сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Самыми востребованными туристическими направлениями среди москвичей остаются Сочи, Санкт-Петербург и Казань, сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Жители российской столицы стали отдавать предпочтение Сочи в два раза чаще. На этот курорт пришлось шесть процентов от всех проданных билетов на весну, отмечает РИА Новости. Помимо этого до Адлера купили путевки еще четыре процента москвичей.

А вот доля путешествующих в Санкт-Петербург сократилась на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. Только любовь к Казани у жителей Москвы осталась неизменной.