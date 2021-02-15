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6:34   15 Февраля 2021
Общество

Гидрометцентр поведал о мартовской погоде в европейской России

Гидрометцентр поведал о мартовской погоде в европейской России

Температура воздуха в марте в регионах европейской части России ожидается около нормы, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экстремально высокой температуры в первом месяце весны ожидать не стоит, но март обещает быть теплым, уточнил синоптик.

"При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух", — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Более детальный прогноз на март для всех регионов России Вильфанд обещал представить к концу зимы.

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