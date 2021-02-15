6:34 15 Февраля 2021Общество
Гидрометцентр поведал о мартовской погоде в европейской России
Температура воздуха в марте в регионах европейской части России ожидается около нормы, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура воздуха в марте в регионах европейской части России ожидается около нормы, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экстремально высокой температуры в первом месяце весны ожидать не стоит, но март обещает быть теплым, уточнил синоптик.
"При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух", — сказал научный руководитель Гидрометцентра.
Более детальный прогноз на март для всех регионов России Вильфанд обещал представить к концу зимы.