Гидрометцентр поведал о мартовской погоде в европейской России

Температура воздуха в марте в регионах европейской части России ожидается около нормы, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в марте в регионах европейской части России ожидается около нормы, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экстремально высокой температуры в первом месяце весны ожидать не стоит, но март обещает быть теплым, уточнил синоптик.

"При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух", — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Более детальный прогноз на март для всех регионов России Вильфанд обещал представить к концу зимы.