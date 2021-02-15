Власти Великобритании выдвинули новые требования для въезжающих в страну

Приезжающим в Великобританию придется дважды сдавать тест на коронавирус и проводить 10 дней в самоизоляции. Новое ужесточение ввели власти страны.

Приезжающим в Великобританию придется дважды сдавать тест на коронавирус и проводить 10 дней в самоизоляции. Новое ужесточение ввели власти страны.

Граждане из 33 стран, которые числятся в "красном" списке, проведут в гостинице полторы недели за свой счет. Кроме того, перед посещением страны нужно заполнить специальную анкету с подробностями поездки и сдать тест на коронавирус за 72 часа до прибытия. Другие тесты сдают на второй и восьмой день самоизоляции. За отсутствие первого результата грозит штраф в 102 тысячи рублей, а за повторные анализы – 204 тысячи рублей. Срок карантина будет увеличен до двух недель.

Приехать в Великобританию могут местные жители, обладатели видов на жительство, долгосрочных виз или люди, которым нужно посетить страну. Для других целей страна остается закрытой.