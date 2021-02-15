Кабмин обсуждает новый пакет поддержки предпринимателей

Помочь бизнесу, который оказался в невыгодном положении из-за COVID-19, можно с помощью четырех действий. Кабмин обсудил их на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Помочь бизнесу, который оказался в невыгодном положении из-за COVID-19, можно с помощью четырех действий. Кабмин обсудил их на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Правительство решило вернуть кредит по нулевой ставке для выплат заработной платы, списать долг по налогам для предприятий из не восстановившихся отраслей, начать субсидировать займы МСП и смягчить переход специального на новый режим, сообщает газета "Известия". На выполнение этих действий будет выделено примерно 150-200 млрд рублей.

Новые меры поддержки проработают Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба. Но по информации источника, близкого к правительству, меры поддержки не окончательны, могут быть скорректированы и расширены.