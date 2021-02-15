Экономисты рассказали о минимальном заработке для покупки "однушки"

Семейного заработка в размере 100 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки однокомнатной квартиры под ипотеку в регионах России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Семейного заработка в размере 100 тысяч рублей в месяц достаточно для покупки однокомнатной квартиры под ипотеку в регионах России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщили опрошенные РИА Новости "Недвижимость" эксперты. Если рассматривать покупку жилья в ипотеку, то в среднем ежемесячная выплата составляет около 30 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в РФ в соответствии с данными Росстата — 45-50 тысяч рублей.

Исходя из этого можно предположить, что общий семейный заработок в 100 рублей позволяет приобрести недвижимость в регионах РФ, отметил заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Специалист напомнил, что сейчас действуют государственные программы для молодых семей, а также субсидированная ипотека под 6,5%.

При покупке квартиры без ипотеки, минимальную сумму в 2 миллиона рублей накопить можно, правда не быстро. А для приобретения однокомнатной квартиры в столице, с учетом первичного взноса, минимальный доход на семью должен составлять 120-160 тысяч рублей.