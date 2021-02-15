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4:53   15 Февраля 2021
Происшествия

Вооруженную американку задержали при попытке попасть в Белый дом

Вооруженную американку задержали при попытке попасть в Белый дом

Полицейские поймали 66-летнюю женщину с заряженным пистолетом, которая хотела передать некое письмо лично в руки президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал  Fox News.

По предварительным данным, правоохранительные органы задержали женщину на контрольно-пропускном пункте резиденции американского лидера. При обыске в ее автомобиле был найден незарегистрированный пистолет, который и стал поводом для задержания. Сейчас американка передана в руки Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства.

Некоторые источники утверждают, что нарушительницу сопровождал мужчина, вооруженный пневматическим оружием. Содержание письма, которое должен был получить Байден, неизвестно.

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#сша #джо байден #белый дома

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