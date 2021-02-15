Вооруженную американку задержали при попытке попасть в Белый дом

Полицейские поймали 66-летнюю женщину с заряженным пистолетом, которая хотела передать некое письмо лично в руки президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Полицейские поймали 66-летнюю женщину с заряженным пистолетом, которая хотела передать некое письмо лично в руки президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По предварительным данным, правоохранительные органы задержали женщину на контрольно-пропускном пункте резиденции американского лидера. При обыске в ее автомобиле был найден незарегистрированный пистолет, который и стал поводом для задержания. Сейчас американка передана в руки Секретной службы США, отвечающей за охрану первых лиц государства.

Некоторые источники утверждают, что нарушительницу сопровождал мужчина, вооруженный пневматическим оружием. Содержание письма, которое должен был получить Байден, неизвестно.