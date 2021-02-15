Невнимательность пользователя может навредить безопасности смартфона
Вирусы могут навредить гаджету, если не следовать простым правилам пользования. Как вычислить шпионов, рассказала аналитик Роскачества Эльвина Насибулина.
С помощью вирусов в руки мошенников попадают персональные и платежные данные пользователей. Существуют программы-шпионы, которые позволяют следить за владельцами смартфонов, делать фотографии, записывать видео и звук, рассказала "Прайму" Насибулина.
Невнимательные пользователи сами дают доступ приложениям-шпионам к смартфонам. Прежде чем что-то разрешить новой программе, следует подумать. Часто вирусы маскируются под обычные программы или появляются в гаджете после перехода по вредоносной ссылке.
Вычислить шпиона можно с помощью измененных настроек в телефоне, неизвестного приложения, появившегося в смартфоне, быстрой разрядки батареи и перегрева устройства, высокого трафика, оповещений о попытке зайти в аккаунт. При обнаружении вируса рекомендуется сбросить настройки до заводских или обратиться в сервисную службу.