Невнимательность пользователя может навредить безопасности смартфона

Вирусы могут навредить гаджету, если не следовать простым правилам пользования. Как вычислить шпионов, рассказала аналитик Роскачества Эльвина Насибулина.

Вирусы могут навредить гаджету, если не следовать простым правилам пользования. Как вычислить шпионов, рассказала аналитик Роскачества Эльвина Насибулина.

С помощью вирусов в руки мошенников попадают персональные и платежные данные пользователей. Существуют программы-шпионы, которые позволяют следить за владельцами смартфонов, делать фотографии, записывать видео и звук, рассказала "Прайму" Насибулина.

Невнимательные пользователи сами дают доступ приложениям-шпионам к смартфонам. Прежде чем что-то разрешить новой программе, следует подумать. Часто вирусы маскируются под обычные программы или появляются в гаджете после перехода по вредоносной ссылке.

Вычислить шпиона можно с помощью измененных настроек в телефоне, неизвестного приложения, появившегося в смартфоне, быстрой разрядки батареи и перегрева устройства, высокого трафика, оповещений о попытке зайти в аккаунт. При обнаружении вируса рекомендуется сбросить настройки до заводских или обратиться в сервисную службу.