Член СПЧ Брод объяснил провал акций с фонариками в поддержку основателя ФБК

Организованный Леонидом Волковым, главой штабов Алексея Навального, флешмоб с фонариками прошел в России почти незамеченным, считают в Совете по правам человека при президенте РФ.

Организованный Леонидом Волковым, главой штабов Алексея Навального, флешмоб с фонариками прошел в России почти незамеченным, считают в Совете по правам человека при президенте РФ.

Сторонники блогера попытались вытащить людей на улицы вечером 14 февраля. Они призывали россиян выйти во дворы и посветить фонариками. Фотографии с малочисленных протестов в очередной раз доказали низкую заинтересованность граждан в деятельности "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом). Для подавляющего большинства людей цель флешмоба осталась непонятна.

"Для молодежи это новые впечатления, возможность необычно провести время. Для большинства граждан этот флешмоб непонятен — для чего и ради чего он проводится", — отметил в интервью РИА Новости член СПЧ Александр Брод.

Сейчас популярность Навального падает. Это связано с его поведением на заседании суда по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. Блогер вел себя цинично и по-хамски, добавил собеседник издания.