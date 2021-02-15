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3:25   15 Февраля 2021
Общество

Тиньков уйдет из бизнеса из-за потери мотивации

Тиньков уйдет из бизнеса из-за потери мотивации

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков заявил, что собирается завязывать с предпринимательской деятельностью. После года борьбы с лейкемией у бизнесмена больше нет сил.

Миллиардер рассказал об утрате энергии и вдохновения в социальной сети Clubhouse. Он также сообщил, что сейчас в приоритете другие задачи: лечение онкологического заболевания и возрождение программы "Бизнес-секреты".

"Я на пенсии", — заявил Тиньков.

Однако бизнесмен подчеркнул, что продолжит оставаться акционером "Тинькофф банка". На сегодняшний день состояние Олега Юрьевича оценивается в 4,5 миллиарда долларов.

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#банк #бизнес #тиньков

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