Аналитики назвали лидеров среди регионов РФ с высоким качеством жизни

Первые строчки рейтинга традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А лидерами антирейтинга стали Тыва, Забайкалье и Карачаево-Черкесская Республика.

Первые строчки рейтинга традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. А лидерами антирейтинга стали Тыва, Забайкалье и Карачаево-Черкесская Республика.

Эксперты РИА Новости составили очередной рейтинг среди регионов по качеству жизни за 2020 год. Анализ строился с учетом 70 показателей. У Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья средний показатель превышал отметку 75 баллов. Эта тройка уже не первый год возглавляет список. В этих регионах развита инфраструктура, экономика, социальная сфера.

В десятку регионов с высоким качеством жизни входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский АО. По сравнению с предыдущим годом этот список также остался неизменным.

Последние строчки рейтинга занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. Значение среднего рейтингового показателя у последней десятки составляет меньше 35 баллов.