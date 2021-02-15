США зафиксировали спад заболеваемости COVID-19 впервые с ноября

Среднесуточное число заражений коронавирусом в США опустилось до показателя ниже 100 тысяч человек впервые с ноября 2020 года, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса.

Среднесуточное число заражений коронавирусом в США опустилось до показателя ниже 100 тысяч человек впервые с ноября 2020 года, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса.

Недельный пик заболеваемости пришелся на четверг — 105 тысяч случаев. Если не брать во внимание этот день, то в последнюю неделю число зараженных колеблется от 80 до 90 тысяч человек за сутки. Таким образом, средний суточный прирост составил 93 тысячи случаев.

Согласно той же статистике, полученной на основе данных федеральных и местных властей, на сегодня в США выявлено более 27,62 миллиона случаев заражения COVID-19, из них с летальным исходом 485 тысяч эпизодов. По обоим показателям страна продолжает занимать первое место в мире.