1:56 15 Февраля 2021Политика
"Самоопределение" лидирует на досрочных выборах в "парламент" Косово
Радикальное движение "Самоопределение", по предварительному подсчету, набрало 39,3% голосов на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово.
Радикальное движение "Самоопределение", по предварительному подсчету, набрало 39,3% голосов на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово.
На брифинге местной центральной избирательной комиссии сообщили, что в настоящий момент в избирательном процессе наибольшее количество голосов набрало движение Альбина Курти. "Демократическая партия Косово", которая долгое время правила в республике, получила 13,81% голосов. Всего проголосовали более 1,8 миллиона человек, передает РИА Новости.
Избирательные участки на досрочных выборах работали с 7:00 до 19:00 по местному времени. В процессе кампании было зафиксировано два нарушения, заявила "полиция" Косово.