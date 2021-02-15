"Самоопределение" лидирует на досрочных выборах в "парламент" Косово

Радикальное движение "Самоопределение", по предварительному подсчету, набрало 39,3% голосов на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово.

Радикальное движение "Самоопределение", по предварительному подсчету, набрало 39,3% голосов на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово.

На брифинге местной центральной избирательной комиссии сообщили, что в настоящий момент в избирательном процессе наибольшее количество голосов набрало движение Альбина Курти. "Демократическая партия Косово", которая долгое время правила в республике, получила 13,81% голосов. Всего проголосовали более 1,8 миллиона человек, передает РИА Новости.

Избирательные участки на досрочных выборах работали с 7:00 до 19:00 по местному времени. В процессе кампании было зафиксировано два нарушения, заявила "полиция" Косово.