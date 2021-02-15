Россия открыла границы для полетов в еще две страны

Рейсы из Москвы в Баку и Ереван снова доступны для граждан России после почти годового перерыва в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Рейсы из Москвы в Баку и Ереван снова доступны для граждан России после почти годового перерыва в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" будут летать в Азербайджан по средам и воскресеньям, обратные рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, передает РИА Новости. Полеты в Армению запланированы на понедельники, среды, четверги и субботы, вернуться в Россию можно будет в понедельник, воскресенье и четверг.

Москва приостановила авиасообщение с другими странами с 27 марта 2020 года, кроме вывозных рейсов. В августе власти России начали отменять первые ограничения.