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1:02   15 Февраля 2021
Общество

ВОЗ обновила мировую статистику по заболеваемости COVID-19

ВОЗ обновила мировую статистику по заболеваемости COVID-19

Более 300 тыс. человек по всему миру заразились коронавирусом за минувшие сутки. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 108 млн граждан.

Исходя из показателей мониторинга эпидемиологической ситуации можно говорить, что в последнее время коронавирус начал активно распространяться в Европе, Северной и Южной Америках, а также Восточном Средиземноморье. Именно там зафиксировали подавляющее большинство случаев инфицирования за прошедшие 24 часа, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число привитых от коронавируса граждан превысило количество заболевших. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он с сожалением отметил, что более чем три четверти вакцинированных приходятся только на десять стран.

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#воз #пандемия #коронавирус

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