Жителей Мьянмы оставили без доступа в интернет после госпереворота

Доступ в интернет в Мьянме составляет 14% от уровня нормы, сообщает организация NetBlocks. На данный момент пользователи Сети могут пользоваться сайтами в полную силу.

Доступ в интернет в Мьянме составляет 14% от уровня нормы, сообщает организация NetBlocks. На данный момент пользователи Сети могут пользоваться сайтами в полную силу.

На фоне протестов против военного переворота в Мьянме, произошедшего в начале месяца, жителям сильно ограничили доступ в интернет. Об этом рассказала международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks в своем Twitter-аккаунте.

"Почти полное отключение интернета подтверждено в Мьянме (в понедельник. — Прим. ред.) в 01:00 по местному времени", — говорится в сообщении.

Протесты против военного переворота прошли в Мьянме в воскресенье. Сообщается, что службы безопасности отправили бронемашины на улицы больших городов для разгона протестующих. Стычки между полицией и протестующими произошли на севере страны в штате Качин.