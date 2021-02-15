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0:43   15 Февраля 2021
Происшествия

Жителей Мьянмы оставили без доступа в интернет после госпереворота

Жителей Мьянмы оставили без доступа в интернет после госпереворота

Доступ в интернет в Мьянме составляет 14% от уровня нормы, сообщает организация NetBlocks. На данный момент пользователи Сети могут пользоваться сайтами в полную силу.

На фоне протестов против военного переворота в Мьянме, произошедшего в начале месяца, жителям сильно ограничили доступ в интернет. Об этом рассказала международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks в своем Twitter-аккаунте.

"Почти полное отключение интернета подтверждено в Мьянме (в понедельник. — Прим. ред.) в 01:00 по местному времени", — говорится в сообщении.

Протесты против военного переворота прошли в Мьянме в воскресенье. Сообщается, что службы безопасности отправили бронемашины на улицы больших городов для разгона протестующих. Стычки между полицией и протестующими произошли на севере страны в штате Качин.

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#интернет #протесты #мьянма

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