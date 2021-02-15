Километровый астероид пролетит рядом с Землей 21 марта

Крупный астероид приблизится к нашей планете примерно на пять расстояний от Земли до Луны. Объект не представляет никакой опасности для людей.

Крупный астероид приблизится к нашей планете примерно на пять расстояний от Земли до Луны. Объект не представляет никакой опасности для людей.

Вероятность столкновения астероида с планетой равна нулю, заявил астроном и научный руководитель школы астрономии Павел Скрипаченко. Довольно крупный объект, размером от 500 метров до километра, пролетит рядом с Землей в день весеннего равноденствия, передает Пятый канал.

"Такое происходит часто. После многочисленных открытий инфракрасным телескопом Wise, внимание астрономов приковано к расстоянию между Землей и Луной, не дальше", — отметил астроном.

Астероид, который приблизится к Земле в марте, не представляет интереса для науки. Все объекты, пролетающие за Луной, считаются неважными.