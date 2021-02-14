Флешмоб с фонариками в поддержку Навального не увенчался успехом

Прошедшая акция с фонариками в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального подтвердила несостоятельность руководителя сети штабов Леонида Волкова.

Прошедшая акция с фонариками в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального подтвердила несостоятельность руководителя сети штабов Леонида Волкова.

Штаб Навального призывал людей массово выходить на улицы и зажигать фонарики в знак протеста. Однако опубликованные в Сети фотографии показывают, что акция прошла в скромном масштабе, передает Nation News.

Журналист Роман Голованов считает, что флешмоб не увенчался успехом, потому что "у руля" оказался "толстощекий неумеха Леня Волков". Проблема в том, что руководитель штаба не знает, как всем управлять. Фотографии с прошедшего мероприятия — позор ФБК, заявил журналист в эфире "Соловьев LIVE".

"Вам не стыдно это показывать? Вот эти кадры нельзя выкладывать было, если вы хотите работать как-то в политике, показывать, что у вас целая страна", — прокомментировал Голованов.

Он напомнил, что обычно провокаторы пытаются демонстрировать массовость своих мероприятий, отбирая удачные снимки. Однако в этот раз им нечем отчитываться. Флешмоб показал отсутствие поддержки Навального среди народа.